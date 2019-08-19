Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider geçti



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu başlarken, ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider tamamladı. Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, evindeki karşılaşmada Bursaspor'a 3-1 üstünlük kurdu. İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Giresunspor-Menemenspor: 0-2 Fatih Karagümrük-Bursaspor: 3-1 Adana Demirspor-Balıkesirspor: 2-0 Osmanlıspor-Boluspor: 2-1 Hatayspor-Altınordu: 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 2-2 Altay-Ümraniyespor: 1-3 Akhisarspor-Adanaspor: 1-0 Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1

- Puan durumu

Ligin ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 - - 3 1 2 3 2. ÜMRANİYESPOR 1 1 - - 3 1 2 3 3. ADANA DEMİRSPOR 1 1 - - 2 0 2 3 4. MENEMENSPOR 1 1 - - 2 0 2 3 5. OSMANLISPOR 1 1 - - 2 1 1 3 6. AKHİSARSPOR 1 1 - - 1 0 1 3 7. HATAYSPOR 1 1 - - 1 0 1 3 8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 1 - 2 2 0 1 9. İSTANBULSPOR 1 - 1 - 2 2 0 1 10. KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 1 - 1 1 0 1 11. BOLUSPOR 1 - - 1 1 2 -1 0 12. ADANASPOR 1 - - 1 0 1 -1 0 13. ALTINORDU 1 - - 1 0 1 -1 0 14. ALTAY 1 - - 1 1 3 -2 0 15. BURSASPOR 1 - - 1 1 3 -2 0 16. BALIKESİRSPOR 1 - - 1 0 2 -2 0 17. GİRESUNSPOR 1 - - 1 0 2 -2 0 18. ESKİŞEHİRSPOR 1 - 1 - 1 1 0 -5 Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

- 2. haftanın programı

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: 23 Ağustos Cuma: 20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk) 24 Ağustos Cumartesi: 16.30Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı) 21.45Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk) 21.45Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu) 25 Ağustos Pazar: 17.00Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.15Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk) 21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim) 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



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