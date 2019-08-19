Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
- Ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider geçti19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:57
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu başlarken, ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider tamamladı.
Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, evindeki karşılaşmada Bursaspor'a 3-1 üstünlük kurdu.
İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Menemenspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Bursaspor: 3-1
Adana Demirspor-Balıkesirspor: 2-0
Osmanlıspor-Boluspor: 2-1
Hatayspor-Altınordu: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 2-2
Altay-Ümraniyespor: 1-3
Akhisarspor-Adanaspor: 1-0
Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1
- Puan durumu
Ligin ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|1
|-
|-
|3
|1
|2
|3
|2.
|ÜMRANİYESPOR
|1
|1
|-
|-
|3
|1
|2
|3
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|1
|1
|-
|-
|2
|0
|2
|3
|4.
|MENEMENSPOR
|1
|1
|-
|-
|2
|0
|2
|3
|5.
|OSMANLISPOR
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|1
|3
|6.
|AKHİSARSPOR
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|3
|7.
|HATAYSPOR
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|3
|8.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1
|-
|1
|-
|2
|2
|0
|1
|9.
|İSTANBULSPOR
|1
|-
|1
|-
|2
|2
|0
|1
|10.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|11.
|BOLUSPOR
|1
|-
|-
|1
|1
|2
|-1
|0
|12.
|ADANASPOR
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|-1
|0
|13.
|ALTINORDU
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|-1
|0
|14.
|ALTAY
|1
|-
|-
|1
|1
|3
|-2
|0
|15.
|BURSASPOR
|1
|-
|-
|1
|1
|3
|-2
|0
|16.
|BALIKESİRSPOR
|1
|-
|-
|1
|0
|2
|-2
|0
|17.
|GİRESUNSPOR
|1
|-
|-
|1
|0
|2
|-2
|0
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|-5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- 2. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)
21.45Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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