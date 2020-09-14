  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligin ilk haftası oynanan iki maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:59:32 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftası yapılan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Balıkesirspor sahasında Giresunspor'u 3-1 yenerken, Akhisarspor ise Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de 1. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Menemenspor-Altınordu: 0-2

Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-0

Bursaspor-Adana Demirspor: 1-3

Adanaspor-İstanbulspor: 1-0

Altay-Yılport Samsunspor: 0-0

Akhisarspor-Tuzlaspor: 0-0

Balıkesirspor-Giresunspor: 3-1


- Puan durumu


TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımOGBMAYAVP
1ADANA DEMİRSPOR11003123
2BALIKESİRSPOR11003123
3ALTINORDU11002023
4ÜMRANİYESPOR11002113
5ADANASPOR11001013
6ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ11001013
7ANKARASPOR11001013
8AKHİSARSPOR10100001
9ALTAY10100001
10TUZLA10100001
11YILPORT SAMSUNSPOR10100001
12ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR100112-10
13BEYPİLİÇ BOLUSPOR100101-10
14ESKİŞEHİRSPOR100101-10
15İSTANBULSPOR100101-10
16BURSASPOR100113-20
17GİRESUNSPOR100113-20
18MENEMENSPOR100102-2 0



- 2. hafta programı


TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu
Gündem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu

Siyonist İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden BAE'nin bu skandal hamlesi İslam dünyasında infiale yol açtı. Dünyada yüzbinlerc..
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı