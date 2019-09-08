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Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 4, 5, 6, 7 ve 8. haftaların maç programları açıklandı

08 Eylül 2019 Pazar 00:56
Futbol: TFF 1. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 4, 5, 6, 7 ve 8. haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:


- 4. Hafta

13 Eylül Cuma:

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

14 Eylül Cumartesi:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Eylül Pazar:

16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazartesi:

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)


- 5. hafta

20 Eylül Cuma:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)

16.30 Altay-Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)


- 6. hafta

28 Eylül Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)

16.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

29 Eylül Pazar:

14.00 Hatayspor-Eskişehirspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)

30 Eylül Pazartesi:

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


- 7. hafta

4 Ekim Cuma:

19.00 Altay-Bursaspor (Stat henüz açıklanmadı)

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

6 Ekim Pazar:

14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)


- 8. hafta

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stat henüz açıklanmadı)

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 00:56
  1. Futbol
  2. TFF 1. Lig
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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