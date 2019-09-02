Futbol: TFF 1. Lig Adana Demirspor: 0 - Keçiörengücü: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Bahattin Şimşek, Cemal Bingül, Hüseyin Aylak Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Berk Yıldız, Sinan Kurt, Vedat Bora, Volkan Şen (Dk. 46 Carayol (Dk. 72 Levent Ayçiçek)), Aosman (Dk. 46 Gladky) Keçiörengücü: Metin Uçar, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Dk. 87 İshak Çakmak), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Diabang (Dk. 84 Cem Ekinci), Süleyman Olgun, Kone (Dk. 76 Abdulkadir Kuzey) Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Kurt, Dk. 73 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 37 Diabang, Dk. 74 Hüsamettin Tut, Dk. 85 Samet Akaydın (Keçiörengücü)

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında Keçiörengücü'yle golsüz berabere kaldı.

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