Futbol: TFF 1. Lig Eskişehirspor: 0 - Bursaspor: 2

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Mavi, Murat Altan Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdari, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral, Milinkoviç, Issah, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 59 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan (Dk. 79 Sissoko), Cemali Sertel (Dk. 80 Ferhat Kiraz) Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Atanasov, Emirhan Aydoğan, Shehu (Dk. 69 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 25 Ali Akman), Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 76 Cüneyt Köz) Goller: Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+1 Latovlevici (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 78 Ramazan Keskin, Dk. 80 Sedat Dursun, Dk. 87 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 87 Emre Güral (Eskişehirspor) ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

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