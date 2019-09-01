Futbol: TFF 1. Lig - Fatih Karagümrük: 1 - Ekol Göz Menemenspor: 1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl Usta Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Darri, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış Özbek, Silva (Dk. 70 Çağrı Ortakaya), Emeghara Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 76 Mehmet Boztepe), Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Semih Ceylan, Sangare (Olatunbosun), Diakite, Galip Güzel (Tayfun Aydoğan), Hüseyin Çolak Goller: Dk. 52 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 86 Taşkın Çalış (penaltıdan) (Ekol Göz Menemenspor) Sarı kartlar: Dk. 25 Emeghara, Dk. 30 Arif Morkaya, Dk. 90+ 4 Ramazan Civelek, Barış Başdaş (maç bittikten sonra) (Fatih Karagümrük) Dk. 28 Muhammed Ali Doğan, Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 53 Taşkın Çalış, Dk. 90+4 Alberk Koç (Ekol Göz Menemenspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında, Fatih Karagümrük ile Ekol Göz Menemenspor 1-1 berabere kaldı.



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