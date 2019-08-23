Futbol: TFF 1. Lig - Boluspor: 0 - Adana Demirspor: 0



Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Seth, Dodo, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 79 Shukurov) Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore (Dk. 30 Aosman), Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz, Erdal Öztürk, Mehmet Uslu, Gladkyy (Dk. 46 Kosecki, Dk. 70 Volkan Şen) Sarı kartlar: Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 90+1 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 23 Gladkyy, Dk. 82 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)

BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Boluspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı. Her iki takım da Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.



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