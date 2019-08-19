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Futbol: TFF 1. Lig

- Eskişehirspor: 1 - Keçiörengücü: 1

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:17
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kaan Çalışır

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Sekidika, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Ferhat Kiraz), Mete Kaan Demir (Dk. 59 Milinkovic), Talha Erdoğan (Dk. 60 Emre Güral), Cemali Sertel

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen (Dk. 33 Cihan Can), Samet Akaydin, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 86 İshak Çakmak), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Abdulkadir Kuzey (Dk. 69 Kone), Cem Ekinci

Goller: Dk. 55 Sertaç Çam (Keçiörengücü), Dk. 84 Emre Güral (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mevlüt Çelik, Dk. 61 Cemali Sertel, Dk. 84 Emre Güral (Eskişehirspor), Dk. 83 Cem Ekinci, Dk. 90+4 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in ilk hafta kapanış maçında Eskişehirspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:17
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