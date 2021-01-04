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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 2

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:02:15 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Berkay Tanır (Dk. 80 Onur Arı), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alimi, Onurhan Uyanık (Dk. 46 Sholaja)

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Turgay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mihajlovic), Poepon (Dk. 46 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Abdullayev), Oğuzhan Berber, Marlinho (Dk. 62 Mertan Caner Öztürk), Alican Özfesli (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Ali Keten, Burak Bekaroğlu

Goller: Dk. 62 Fethi Özer, Dk. 73 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Okutan, Dk. 74 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 61 Sholaja (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.

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