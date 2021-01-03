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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Yılport Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:18:14 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Seyfettin Ünal, Baran Eraslan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 89 Yalçın Kılınç), Gökhan Alsan (Dk. 58 İlyas Kubilay Yavuz), Gyasi (Dk. 46 Guido Koçer), Burak Çalık, Nadir Çiftçi (Dk. 58 Ahmethan Köse)

Adanaspor: Karacic, Ömer Çiçek (Dk. 80 Berkan Fırat), Donkor, Belem, Atalay Babacan (Dk. 71 Serhat Tunç), Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Ergin Keleş (Dk. 71 Ozan Papaker), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Cenk Alptekin), Canberk Dilaver

Goller: Dk. 63 Erkam Reşmen (kendi kalesine) (Adanaspor), Dk. 73 İlyas Kubilay Yavuz (Penaltıdan), Dk. 90+6 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Belem, Dk. 42 Furkan Şeker, Dk. 50 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), Dk. 68 Erhan Kartal, Dk. 90+6 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)


﻿SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 yendi.

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