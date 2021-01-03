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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

İstanbulspor: 5 - Ankaraspor: 3

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:58:00 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 84 Ali Dere), Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Abazaj (Dk. 76 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 75 Diouf)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Stanojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 83 Doğukan Efe), Ayuk, Barış Zeren (Dk. 56 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Mbilla), Umar (Dk. 70 Bulbwa)

Goller: Dk. 15, 46 ve 53 İbrahim Yılmaz, Dk. 17 Levent Ayçiçek, Dk. 72 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 43 Ayuk, Dk. 88 Mbilla (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 78 Halil İbrahim Esen, Dk. 90+2 Stanojevic (Ankaraspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Ankaraspor'u 5-3 yendi.

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