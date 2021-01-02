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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü: 0 - Bursaspor: 1

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:45:37 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci, İrfan Akgün (Dk. 67 Mustafa Tahir Babaoğlu), Burak Aydın (Dk. 83 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Manaj (Dk. 74 Kone)

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz (Dk. 56 Özer Hurmacı), Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz (Dk. 46 İsmail Can Çavuşluk), Burak Kapacak, Batuhan Kör (Dk. 75 Berat Altındiş - Dk. 90+3 Ertuğrul Kurtuluş)

Gol: Dk. 8 Emirhan Aydoğan (Penaltıdan) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 54 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında başkentte oynanan maçta Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

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