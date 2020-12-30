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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:09:11 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: Kadir Sağlam

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: Alper Çetin

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: Emre Malok

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor: Caner Ak

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Özgür Yankaya

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor: Çağdaş Altay


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