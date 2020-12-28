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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Bursaspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:03:34 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 83 Aykut Akgün), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 69 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı (Dk. 59 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak (Dk. 83 Kerem Şen), Ali Akman (Dk. 83 Recep Aydın)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Furgan Polat (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Alimi, Berkay Tanır (Dk. 84 Bedirhan Akçay), Sholoja, Bedirhan Altunbaş (Dk. 71 Onur Arı)

Goller: Dk. 16 Burak Kapacak, Dk. 61 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 90 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Ali Akman, Dk. 86 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 32 Furkan Balaban, Dk. 63 Bedirhan Altunbaş, Dk. 80 Furgan Polat, Dk. 90+6 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)


BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 16. hafta kapanış karşılaşmasında Bursaspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi.


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