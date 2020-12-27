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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankaraspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:09:38 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Deniz Caner Özaral

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mete Çelik, Stanojevic, Ayuk (Dk. 83 Bulbwa), Barış Zeren (Dk. 78 Doğukan Efe), Halil İbrahim Esen (Dk. 84 Umar), Erdem Çetinkaya (Dk. 72 Etame), Beykan Şimşek

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Erkam Reşmen, Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 83 Ercan Yazıcı), Oğuz Gürbulak (Dk. 90+6 Yalçın Kılıç), Gyasi, Gökhan Alsan (Dk. 65 İlyas Kubilay Yavuz), Guido Koçer (Dk. 65 Ahmethan Köse), Burak Çalık (Dk. 83 Enes İslam İlkin)

Goller: Dk. 26 Gökhan Alsan (Penaltıdan), Dk. 76 Burak Çalık (Yılport Samsunspor), Dk. 40 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Mete Çelik, Dk. 81 Beykan Şimşek (Ankaraspor), Dk. 64 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 yendi.


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