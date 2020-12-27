Futbol: TFF 1. Lig
- Akhisarspor: 0 - Giresunspor: 1
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Turgut Toman, Orkun Aktaş, Ali Can Alp
Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner, Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 73. Bora Yılmaz), Mert Efe Çölbeyi
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Nalepa (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 50 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ, Balde (Dk. 90 Yasin Ozan)
Gol: Dk. 68 Sergen Piçinciol (Giresunspor),
Sarı kartlar: Dk. 43 Rotman, Dk. 72 Alperen Babacan, Dk. 81 Çekdar Orhan, Dk. 83 Kadir Keleş (Akhisarspor), Dk. 72 Nalepa, Dk. 76 Serginho (Giresunspor)
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi.