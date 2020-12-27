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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Menemenspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:35:26 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş (Dk. 84 Burak Albayrak), Furkan Bayır, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 90+1 Yusuf Talum), Taşkın Çalış, Adamu, Tidjani (Dk. 46 Akanbi), Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 84 Mehmet Aytemiz)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 61 Dodoo), İrfan Akgün (Dk. 61 Ilır Mustafa), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 87 Kone), Burak Aydın, Manaj (Dk. 75 Tahir Mustafa Babaoğlu)

Sarı kartlar: Dk. 14 Furkan Bayır, Dk. 78 Kamara, Dk. 90+5 Burak Albayrak (Menemenspor), Dk. 47 İrfan Akgün, Dk. 50 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı.

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