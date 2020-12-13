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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Tuzlaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:49:31 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Temel, Murat Tuğberk Curbay

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Aosman (Dk. 61 Vedat Bora), Ahmet Yazar (Dk. 82 Onay Kutay Kurt), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 90+2 Samet Asatekin), Thuram

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Samet Akaydın, Mert Kula, Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Uğur Utlu (Dk. 67 İrfan Akgün), Cem Ekinci (Dk. 62 Dodoo), Barış Alper Yılmaz, Manaj

Gol: Dk. 45 Thuram (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Cem Ekinci, Dk. 39 Muhammed Birkan Tetik, Dk. 88 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 38 Arif Morkaya, Dk. 45+1 Aosman, Dk. 88 Vedat Bora (Tuzlaspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

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