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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adanaspor: 1 - Altay: 4

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:13:37 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan, Anıl Usta, Ferdi Karadoru

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Uğurcan Yazğılı, Donkor, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Berkan Fırat (Dk. 46 Atalay Babacan), Celil Yüksel, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Rayan, Ozan Papaker (Dk. 73 Ömer Çiçek), Belem (Dk. 46 Eren Keleş)

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Regattin (Dk. 66 Yılmaz Özeren), Thiam, Harun Alpsoy (Dk. 66 Putsila), Erhan Çelenk (Dk. 89 Eren Erdoğan), Paixao (Dk. 77 Gnanduillet), Kappel (Dk. 77 Ziya Alkurt)

Goller: Dk. 27 Paixao, Dk. 41 Kappel, Dk. 48 Hakan Çinemre (Kendi kalesine), Dk. 90+6 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 77 Eren Keleş (Penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Canberk Dilaver, Dk. 56 Ozan Papaker (Adanaspor), Dk. 45+1 Lokman Gör, Dk. 75 Cihan Topaloğlu, Dk. 82 Erhan Çelenk (Altay)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altay, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 yendi.

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