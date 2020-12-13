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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Beypiliç Boluspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:53:59 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Ali Tuna

Beypiliç Boluspor: Orlando Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer (Dk. 27 Muhammed Bayır), Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 68 Alican Özfesli), Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Hamza Gür), Araz Abdullayev (Dk. 83 Nemanja Mıhajlovıc), Mertan Caner Öztürk (Dk. 68 Rydell Poepon), Ali Keten, Aykut Demir

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun,Hakan Bilgiç, Mıckael Franck Pote (Dk. 88 Doğan Can Davas), Selçuk Alibaz (Dk. 88 Gökhan Güney), Guy Lucıen Mıchel Landel, Lacına Traore, Onur Akbay, Ruben Rayos Serna (Dk. 59 Onur Başaran), Emır Halılovıc (Dk. 77 Mahamadou Ba), Mehmet Yiğit

Goller: Dk. 83 Selçuk Alibaz (Penaltıdan) ( Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Aykut Demir, Dk. 80 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Orlando Mosquera, Dk. 89 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 41 Onur Akbay, Dk. 78 Lacına Traore (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenildi.

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