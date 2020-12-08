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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Yılport Samsunspor: 1 - Menemenspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:26:25 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Burak Cansız

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yameogo (Dk. 66 Muhsin Yıldırım), Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 71 Gyasi), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 77 Ahmethan Köse), Nadir Çiftçi

Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 83 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Adamu, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 86 Mehmet Aytemiz), Olatunbosun, Ömer Şahbaş, Kamara (Dk. 90+5 Domgjonas), Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak

Goller: Dk. 5 Olatunbosun (Menemenspor), Dk. 13 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Nadir Çiftçi, Dk. 90+1 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 41 Adamu, Dk. 53 Ömer Şahbaş (Menemenspor)


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.


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