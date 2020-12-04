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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Tuzlaspor: 2 – İstanbulspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:26:59 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Ferdi Karadoruk

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Segbefia, Aosman (Dk. 85 Arif Morkaya), Cajic (Dk. 78 Ahmet Yazar), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 85 Samet Asatekin), Thuram (Dk. 90+2 Onat Kutay Kurt)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Cihat Çelik, Atchom, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 46 Ali Dere), Issah (Dk. 72 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 83 Berkay Görmez), Abazaj (Dk. 72 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 83 İbrahim Yılmaz),

Goller: Dk. 40 Tarık Tekdal, Dk. 77 Pucko (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Levent Ayçiçek, Dk. 62 Ali Yaşar, Dk. 66 Diouf, Dk. 69 Issah (İstanbulspor)


İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor, ağırladığı İstanbulspor’u 2-0 yendi.

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