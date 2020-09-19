Futbol: TFF 1. Lig
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Akhisarspor : 0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Berat Satılmış (Dk.67 Benhur Keser), Samet Takanalp (Dk.67 Selçuk Alibaz) Pote, Erkan Taşkıran, Landel, Onur Akbay, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk.88 Emir Haliloviç)
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic (Dk.87 Mert Efe Çölbeyi), Rotman, Musa Nizam, Ali Kaan Güneren, İrfan Hadzic, Bertuğ Bayar (Dk.55 Çekdar Orhan), Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Bjarnason (Dk.80 Gökmen Aydoğdu), Taha Yalçıner
Gol: Dk.18 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor )
Kırmızı Kart: Dk.76 Musa Nizam (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Hüseyin Bak, Dk. 50 Erkan Taşkıran (Bandırmaspor ) Dk. 25 Kadir Keleş, Dk. 51 Rotman, Dk 70 Taha Yalçıner (Akhisarspor)
BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Akhisarspor'u 1-0 yendi.
Akhisarsporlu oyuncular müsabakanın başlangıç vuruşunu yaptıktan sonra yaklaşık 30 saniye hareket etmedi. Bu sırada ev sahibi ekip oyuncuları da kendi yarı sahalarında paslaştı.