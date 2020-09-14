  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Akhisarspor: 0 - Tuzlaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:51:13 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner, Kadir Keleş, Alperen Babacan (Dk. 12 Onurcan Güler), Rotman, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 87 Çekdar Orhan), İrfan Hadzic (Dk. 69 Gökmen Aydoğdu), Bertuğ Bayar (Dk. 88 Mert Efe Çölbeyi)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk. 66 Pucko), Aykut Çeviker, Gökcan Kaya (Dk. 82 Nwakali), Segbefia, Ahmet Yazar, Özgürcan Özcan (Dk. 63 Onat Kutay Kurt)

Sarı kartlar: Dk. 56 Rotman, Dk. 79 Taha Yalçıner, Dk. 82 Bertuğ Bayar, Dk. 90 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Dk. 78 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)


MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Akhisarspor ile Tuzlaspor, 0-0 berabere kaldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu
Gündem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu

Siyonist İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden BAE'nin bu skandal hamlesi İslam dünyasında infiale yol açtı. Dünyada yüzbinlerc..
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı