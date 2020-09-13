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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:34:41 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 59 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 83 Serdar Özkan), Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Anıl Karaer (Dk. 46 Sinan Kurt), Traore (Dk. 86 Süleyman Koç), Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Dk. 72 Okan Alkan), Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Dk. 65 Kosecki), Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kerim Avcı)

Goller: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48 ve Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 43 Ramazan Keskin (Bursaspor)


BURSA (AA) - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

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