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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankaraspor: 1 - Eskişehirspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:10:42 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Osmanlı

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Tuğberk Curbay

Ankaraspor: Bayram Kılıç (Dk. 35 Kerem Vergilier), Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Fatih Kızılkaya, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Berkay Anıl Demir (Dk. 66 Muzaffer Doğan), Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk. 84 Yiğit Kotan), Barış Zeren (Dk. 82 Berk Yiğit Karadağ)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Muhammet Yahya Akbulut, Furkan Balaban, Onur Bayramoğlu, Bedirhan Altunbaş (Dk. 86 Buğra Çağlıyan), Furgan Polat (Dk. 69 Berkay Tanır), Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 69 Bilal Ceylan), Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Alimi (Dk. 60 Sholaja), İbrahim Halil Öner

Gol: Dk. 59 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tunahan Keskin, Dk. 49 Halil İbrahim Esen, Dk. 54 Doğukan Efe, Dk. 90+3 Kerem Vergilier (Ankaraspor), Dk. 14 Alimi, Dk. 58 Muhammet Yahya Akbulut, Dk. 90 Berkay Tanır (Eskişehirspor)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Ankaraspor sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankaraspor'da 16 yaşındaki kaleci Bayram Kılıç maça ilk 11'de başladı. Mücadelenin 35. dakikasında elinden sakatlanan genç kaleci, yerini Kerem Vergilier'e bıraktı.

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