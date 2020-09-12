Futbol: TFF 1. Lig
Ümraniyespor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Ümraniyespor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Fernandes, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Mustafa Murat Uslu (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 61 Mayi), Serkan Göksu, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 78 Enes Soy), Zivkovic, Hüseyin Çolak (Dk. 88 Sow)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Selçuk Alibaz (Dk. 86 Sinan Akaydin), Landel (Dk. 65 Samet Katanalp), Hüseyin Bak, Erkan Taşkıran, Doğan Can Davas (Dk. 46 Benhur Keser), Del Valle (Dk. 86 Berat Satılmış), Pote
Goller: Dk. 44 Gökhan Süzen, Dk. 89 Mayi (Ümraniyespor), Dk. 81 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Yunus Emre Mertoğlu, Dk. 52 Serkan Göksu, Dk. 67 Muammer Denizhan Taşkan (Ümraniyespor), Dk. 49 Fırat Arıkan, Dk. 73 Hüseyin Bak (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.