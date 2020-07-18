Futbol: TFF 1. Lig
Adana Demirspor: 3 - İstanbulspor: 0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Deniz Caner Özaral
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tarık Çamdal, Rassoul, Mehmet Uslu (Dk. 71 Berk Yıldız), Mitrovic (Dk 46. Adil Demirbağ), Kosecki, Sinan Kurt (Dk. 77 Aosman), Tevfik Altındağ, Erkan Zengin (Dk. 71 Vedat Bora), Traore, Pa Dibba (Dk. 77 Mehmet Akyüz)
İstanbulspor: Yusuf Aklan, Alperen Çaylak, Rıdvan Şimşek (Dk. 76 Zafer Şensoy), Ali Aytemur, Wellington, Melih Kabasakal (Dk. 71 Mehmet Yeşil), Kağan Miray Bağış (Dk. 62 Issah), Onur Ergün, Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer (Dk. 46 Berk Ali Nizam), Emir Gökçe (Dk. 76 Diouf)
Goller: Dk. 32 ve Dk. 71 (Penaltıdan) Erkan Zengin, Dk. 45+1 Mitrovic (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Alperen Çaylak (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. Berk Yıldız (Adana Demirspor)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Adana Demirspor ligi 61 puanla 3. sırada, İstanbulspor 40 puanla 12. sırada tamamladı.