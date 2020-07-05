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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Osmanlıspor: 3 - Cesar Grup Ümraniyespor: 2

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:12:00 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Selahattin Altay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican, Mertan Caner Öztürk (Dk. 87 Okan Deniz), Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Doğukan Efe (Dk. 74 Halil İbrahim Esen), Ayuk, Erdem Çetinkaya (Dk. 71 Todorovic (Dk. 87 Oğuz Yıldırım)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis (Dk.71 Mujan), Serkan Göksu (Dk. 46 Bahadır Taşdelen) , Erdem Seçgin (Dk. 71 Mücahit Can Akçay), Hasic, Akabueze, Gimbert

Goller: Dk. 28 Doğukan Efe, Dk. 60 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan), Dk. 72 Alaaddin Okumuş (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 45+2 Gimbert, Dk. 87 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ayuk, Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 63 Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor), Dk. 67 Erdem Seçgin (Cesar Grup Ümraniyespor)

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, sahasında ağırladığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

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