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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Hatayspor: 1 - Keçiörengücü: 0

Yeniakit Publisher
2020-07-05 19:42:30 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 89 Soner Örnek), Rayane (Dk. 68 Rahman Buğra Çağıran), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 60 Caner Hüseyin Bağ), Alican Özfesli (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mesut Çaytemel, Qualı (Dk. 60 Barbosa), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 63 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 78 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone (Dk. 77 Bokila), Mendy (Dk. 70 Cem Ekinci), Samet Akaydın, Diabang, Hüsamettin Tut

Gol: Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Alican Özfesli, Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor), Dk. 36 Mendy, Dk. 61 Kone (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: Dk. 90+5 Murat Akyüz (Antrenör) (Hatayspor)

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

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