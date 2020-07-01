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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 3 - Osmanlıspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:02:34 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 52 Murat Uslu), İbrahim Öztürk, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren (Dk. 76 Segbefia), Putsila, Kerim Avcı (Dk. 76 Hakan Demirci), Tatos (Dk. 52 Tavares), Paixao (Dk. 83 Yaser Hacımustafaoğlu)

Osmanlıspor: Mele (Dk. 35 Ahmet Eyüp Türkaslan), Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican, Okan Deniz (Dk. 46 Mertan Caner Öztürk), Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Todorovic (Dk. 75 Berkay Anıl Demir), Halil İbrahim Esen (Dk. 75 İlhami Siraçhan Nas), Ayuk (Dk 87 Batuhan Yılmaz)

Goller: Dk. 15 Kerim Avcı, Dk. 32 Mele (kendi kalesine), Dk. 47 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 53 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Dk. 56 Murat Uslu (Altay)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Altay, Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti.


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