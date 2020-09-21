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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Yılport Samsunspor: 3 - Ümraniyespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:08:29 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Hasan Hüseyin Tetik, Hüseyin Aylak

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Muhsin Yıldırım (Dk. 90 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan, Plumain (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Savicevic (Dk. 66 Ahmethan Köse), Burak Çalık (Dk. 90 Enes İslam İlkin), Tomane (Dk. 81 Guido Koçer)

Ümraniyespor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Murat Uslu, Fernandes, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Kevin Mayi, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 71 Enes Soy), Serkan Göksu, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 46 Ali Han Tunçer), Hüseyin Çolak (Dk. 71 Zivkovic)

Goller: Dk. 53 Tomane, Dk. 79 Gökhan Alsan (penaltıdan), Dk. 90+5 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Yalçın Kılınç, Dk. 41 Muhsin Yıldırım, Dk. 56 Erhan Kartal, Dk. 89 Burak Çalık (Yılport Samsunspor)


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-0 yendi.

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