  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:30:08 -
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar Birinci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç), Osman Çelik, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 90 Oltan Karakullukçu), Sissoko (Dk. 90 Rashad), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 66 Hasan Ayaroğlu), Ömer Şişmanoğlu, (Dk. 77 Pote)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Muharrem Öner, Emre Kurt, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Akabueze, Muhammed Gönülaçar (Dk. 87 Erdem Seçgin), Hasic, Gomis (Dk. 60 Muammer Denizhan Taşkan), Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Gimbert), Mücahit Can Akçay

Goller: Dk. 7, 81 Emrah Başsan, Dk. 30 Hamroun, Dk. 88 Sissoko, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mücahit Can Akçay, Dk. 28 Muhammed Gönülaçar, Dk. 45 Akabueze, (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 22 İbrahim Akdağ, Dk. 52 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı