Futbol: TFF 1. Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar Birinci
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç), Osman Çelik, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 90 Oltan Karakullukçu), Sissoko (Dk. 90 Rashad), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 66 Hasan Ayaroğlu), Ömer Şişmanoğlu, (Dk. 77 Pote)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Muharrem Öner, Emre Kurt, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Akabueze, Muhammed Gönülaçar (Dk. 87 Erdem Seçgin), Hasic, Gomis (Dk. 60 Muammer Denizhan Taşkan), Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Gimbert), Mücahit Can Akçay
Goller: Dk. 7, 81 Emrah Başsan, Dk. 30 Hamroun, Dk. 88 Sissoko, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Mücahit Can Akçay, Dk. 28 Muhammed Gönülaçar, Dk. 45 Akabueze, (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 22 İbrahim Akdağ, Dk. 52 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.