  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Giresunspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-07-05 19:39:39 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan

Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim (Dk. 59 Berkan Yıldırım), Mehmet Taş, Murat Akça, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Milinkovic (Dk. 69 Tanase), Renan Foguinho, Del Valle, Veysel Karani Ünal (Dk. 84 Alpay Koçaklı), Rusescu (Dk. 69 Özgür Can Özcan)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Obertan, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Dk. 87 Aykut Demir), Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 66 Cenk Ahmet Alkılıç), Hamroun (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, Scuk, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 3 Hamroun, Dk. 41 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 22 Murat Akça, Dk. 74 Numan Çürüksu, Dk. 83 Berkan Yıldırım (Giresunspor), Dk. 62 Hamroun, Dk. 90 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı