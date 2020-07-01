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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:06:26 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Sissoko, (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Scuk (Dk. 58 Aykut Demir), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 70 Pote), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emrah Başsan)

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Okan Alkan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Traore (Dk. 52 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman, (Dk. 75 Dibba), Volkan Şen (Dk. 63 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 21 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Sinan Kurt, Dk. 60 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mitrovic, Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)


ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.


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