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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Giresunspor: 3 - Adanaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-06-19 22:21:34 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Ali Akkor, Ali Tuna

Giresunspor: Metin Erol, Mehmet Taş, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 60 Del Valle), Mehmet Güven (Dk. 90+2 Renan), Landel, Milinkovic (Dk. 85 Veysel Karani Ünal), Özgür Can Özcan (Dk. 85 Alpay Koçaklı), Rusescu

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Savaş Polat (Dk. 85 Diop), Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 74 Furkan Özçal), Celil Yüksel, Bagayoko (Dk. 61 Hakan Barış), Umut Sözen (Dk. 60 Ahmet Dereli), Eren Keleş (Dk. 85 Mbilla), Eze

Goller: Dk. 59 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 65 Ahmet Kesim, Dk. 90+5 ve 90+6 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Hakan Barış (Adanaspor), Dk. 72 Rusescu, Dk. 90+3 Renan (Giresunspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Adanaspor'u 3-1 yendi.


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