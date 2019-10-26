Futbol tarihinde görülmemiş penaltı! Almanya'da yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bochum'lu futbolcunun çektiği şutta saha kenarında ısınan Kiel takımının futbolcusu topa dokunduğu için hem sarı kart gördü hem de penaltıya sebep oldu.

Almanya Bundesliga 2'nin 11. haftasında Kiel ile Bochum arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında görülmesi pek mümkün olmayan bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 36. dakikasında Bochum atağında Ganvoula M'boussy tarafından çekilen şut auta giderken, çizginin kenarında ısınan yedek oyuncu Michael Eberwein üstüne doğru gelen topa doğru hamle yaparak kontrol etti. Maçın VAR hakemi, orta hakemi ikaz etti ve hakem Timo Gerach pozisyonu inceledikten sonra Bochum'a penaltı verirken, Eberwein'a da sarı kart gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.