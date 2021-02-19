Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Messi'ye duyulmamış teklif

Barcelona'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi için PSG ile Manchester City kıyasıya bir rekabete girdi. İngiliz temsilcisi, Arjantinli süper stara futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir teklifle geldi. The Sun'ın haberine göre City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk bir sözleşme sundu.

Tarihe geçecek

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi için Manchester City, geçtiğimiz yaz da bir teklifte bulunmuştu. O zaman sunulan 5 yıllık sözleşme önerisinin 600 milyon Pound olduğu belirtiliyordu. Fakat pandemi ve Messi'nin 34 yaşına gelmesi göz önünde bulundurularak indirimli haliyle bu teklif, 430 milyon pounda çekildi. Messi'ye 5 yıl için sunulan 430 milyon poundluk sözleşme futbol tarihinde görülmemiş bir teklif niteliği taşımakta.