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Spor Futbol tarihinde bir ilk! Kırmızı kart görenlere görülmemiş ceza
Spor

Futbol tarihinde bir ilk! Kırmızı kart görenlere görülmemiş ceza

Belçika'da liglerde kırmızı kart gören futbolculardan vergi alınması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 13:13:00 -
Futbol tarihinde bir ilk! Kırmızı kart görenlere görülmemiş ceza

Belçika'da oynayan futbolcuların vergi yükü, ilginç bir uygulamayla artacak. Finansal Federal Kamu Hizmeti, liglerde kırmızı kart gören futbolculardan vergi alınması için çalışma başlattı.

Belçika'da doğrudan kırmızı kart gören futbolcular, federasyonun disiplin kuruluna 1000 euro ceza veriyor.

Bu ödemeyi vergilendirmeyi planlayan görevliler, yasal düzenleme için kulüplerle görüştü.

Uygulama yürürlüğe girdiğinde, kırmızı kart cezaları için devlete de yüzde 30 vergi ödenecek. Belçika Hükümeti kırmızı kart vergisiyle 160 bin eurouk kaynak oluşturmayı hedefliyor.
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