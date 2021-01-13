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Spor Futbol takımlarında yabancı futbolcu sayısı arttırıldı mı?
Spor

Futbol takımlarında yabancı futbolcu sayısı arttırıldı mı?

Dört büyük takım başkanlarının düzenlediği toplantı sonrasında TFF’ye yabancı futbolcu sayısının arttırılması teklif edildi. Peki yabancı futbolcu sayısı arttırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 22:33:00 -
Futbol takımlarında yabancı futbolcu sayısı arttırıldı mı?

Birçok konunun konuşulduğu bu toplantıda en dikkat çeken konu ise yabancı futbolcu sayısı oldu. Özellikle 35 kişilik kadroda bulunan 14 yabancı futbolcu listesine dahil olamayan futbolcuların kendilerini hukuksal olarak zor durumda bırakmasından muzdarip olan kulüpler, bu konunun en azından pandemi sürecinde çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Daha önceden Beşiktaş tarafından sunulan bu görüş, diğer kulüpler tarafından da olumlu karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilen bu teklif, olumlu yanıt aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise “2. yarıda uygulanmak üzere, yabancı sayısını 16’ya çıkartma kararını aldık.” ifadelerini kullandı.

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