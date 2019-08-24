Futbol takımları kamp sürecinde hazırlık maçı için Şuhut’u seçiyor Türkiye’nin çeşitli illerinden Afyonkarahisar’a kamp süreci için gelen futbol takımlarının hazırlık maçlarında yeni adresi Şuhut oldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden Afyonkarahisar’a kamp süreci için gelen futbol takımlarının hazırlık maçlarında yeni adresi Şuhut oldu.

Geçtiğimiz hafta Fas Süper Lig ekiplerinin hazırlık maçı için Şuhut’ta oynadığı futbol müsabakasını ardından şimdi de Edirne Belediyespor ve Kilis Belediyespor takımları Afyonkarahisar’da sürdürdükleri kamp sürecinde hazırlık maçı için Şuhut İlçe Stadyumunu seçti. Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan Edirne Belediyespor Kilis Belediyespor hazırlık karşılaşması 1-1’lik skorla sonuçlandı.

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