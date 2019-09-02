Futbol: Süper Lig'de görünüm



İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi. Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Haftanın sonuçları

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3 Konyaspor-Antalyaspor: 2-2 Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1 BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3

- Puan durumu Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig



Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ALANYASPOR 3 3 0 0 8 3 5 9 2. FENERBAHÇE 3 2 1 0 8 2 6 7 3. YUKATEL DENİZLİSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7 4. ÇAYKUR RİZESPOR 3 2 1 0 4 2 2 7 5. TRABZONSPOR 3 1 2 0 4 3 1 5 6. MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 2 1 1 5 7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 1 1 5 3 2 4 8. BEŞİKTAŞ 3 1 1 1 4 4 0 4 9. GALATASARAY 3 1 1 1 4 5 -1 4 10. ANTALYASPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4 11. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 3 1 1 1 5 7 -2 4 12. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 3 1 0 2 6 5 1 3 13. KONYASPOR 3 0 3 0 3 3 0 3 14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 1 0 2 3 6 -3 3 15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1 16. KASIMPAŞA 3 0 1 2 2 6 -4 1 17. GÖZTEPE 3 0 1 2 0 4 -4 1 18. GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 7 -5 0







- Gelecek haftanın programı

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle: Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları) Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park) Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon) Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom) Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya) Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim) Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk) MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman) Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)







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