Futbol: Süper Lig'de görünüm
- 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, liderlik koltuğunun sahibi oldu19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:27
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.
Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.
Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.
Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.
- Sonuçlar
Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0
- Puan durumu
Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|FENERBAHÇE
|1
|1
|-
|-
|5
|0
|5
|3
|2.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1
|1
|-
|-
|3
|0
|3
|3
|3.
|YENİ MALATYASPOR
|1
|1
|-
|-
|3
|0
|3
|3
|4.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|1
|1
|-
|-
|2
|0
|2
|3
|5.
|ALANYASPOR
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|3
|6.
|ANTALYASPOR
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|3
|7.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|1
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|3
|8.
|KASIMPAŞA
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|9.
|TRABZONSPOR
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|0
|1
|10.
|KONYASPOR
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|11.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|-
|1
|-
|0
|0
|0
|1
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|-1
|0
|13.
|GÖZTEPE
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|-1
|0
|14.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|1
|-
|-
|1
|0
|1
|-1
|0
|15.
|GALATASARAY
|1
|-
|-
|1
|0
|2
|-2
|0
|16.
|BEŞİKTAŞ
|1
|-
|-
|1
|0
|3
|-3
|0
|17.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|1
|-
|-
|1
|0
|3
|-3
|0
|18.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|1
|-
|-
|1
|0
|5
|-5
|0
- 2. haftanın programı
Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)
21.45Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
21.45Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
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