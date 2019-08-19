Futbol: Süper Lig'de görünüm - 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, liderlik koltuğunun sahibi oldu



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı. Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.

- Sonuçlar

Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle: Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0 Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0 Göztepe-Antalyaspor: 0-1 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0 Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

- Puan durumu

Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. FENERBAHÇE 1 1 - - 5 0 5 3 2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 - - 3 0 3 3 3. YENİ MALATYASPOR 1 1 - - 3 0 3 3 4. YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 - - 2 0 2 3 5. ALANYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3 6. ANTALYASPOR 1 1 - - 1 0 1 3 7. ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 - - 1 0 1 3 8. KASIMPAŞA 1 - 1 - 1 1 0 1 9. TRABZONSPOR 1 - 1 - 1 1 0 1 10. KONYASPOR 1 - 1 - 0 0 0 1 11. MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 - 0 0 0 1 12. GENÇLERBİRLİĞİ 1 - - 1 0 1 -1 0 13. GÖZTEPE 1 - - 1 0 1 -1 0 14. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - - 1 0 1 -1 0 15. GALATASARAY 1 - - 1 0 2 -2 0 16. BEŞİKTAŞ 1 - - 1 0 3 -3 0 17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - - 1 0 3 -3 0 18. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 1 - - 1 0 5 -5 0

- 2. haftanın programı

Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

23 Ağustos Cuma: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 21.45Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir) 21.45Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 25 Ağustos Pazar: 19.15Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park) 21.45Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom) 21.45Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)



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