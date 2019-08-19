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Futbol: Süper Lig'de görünüm

- 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, liderlik koltuğunun sahibi oldu

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:27
Futbol: Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.

Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.

Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.


- Sonuçlar


Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Göztepe-Antalyaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0


- Puan durumu


Süper Lig'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGBMAYAVP
1. FENERBAHÇE1 1 - - 5 0 5 3
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 - - 3 0 3 3
3. YENİ MALATYASPOR1 1 - - 3 0 3 3
4. YUKATEL DENİZLİSPOR1 1 - - 2 0 2 3
5. ALANYASPOR1 1 - - 1 0 1 3
6. ANTALYASPOR1 1 - - 1 0 1 3
7. ÇAYKUR RİZESPOR1 1 - - 1 0 1 3
8. KASIMPAŞA1 - 1 - 1 1 0 1
9. TRABZONSPOR1 - 1 - 1 1 0 1
10. KONYASPOR1 - 1 - 0 0 0 1
11. MKE ANKARAGÜCÜ1 - 1 - 0 0 0 1
12. GENÇLERBİRLİĞİ1 - - 1 0 1 -1 0
13. GÖZTEPE1 - - 1 0 1 -1 0
14. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1 - - 1 0 1 -1 0
15. GALATASARAY1 - - 1 0 2 -2 0
16. BEŞİKTAŞ1 - - 1 0 3 -3 0
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - - 1 0 3 -3 0
18. GAZİŞEHİR GAZİANTEP1 - - 1 0 5 -5 0


- 2. haftanın programı


Ligin 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:


23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir)

21.45Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

21.45Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:27
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. SÜPERLİG

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