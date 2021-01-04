Futbol: Süper Lig'de görünüm
Ligde 16. hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle Beşiktaş liderliğe yükseldi
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi.
Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
- Puan durumu
Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|BEŞİKTAŞ
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|12
|31
|2
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|15
|30
|3
|GALATASARAY
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|15
|30
|4
|FENERBAHÇE
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|10
|29
|5
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|11
|28
|6
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|5
|27
|7
|TRABZONSPOR
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|-2
|23
|8
|FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|5
|21
|9
|YENİ MALATYASPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|-1
|20
|10
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|-2
|20
|11
|GÖZTEPE
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|3
|19
|12
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|3
|19
|13
|KASIMPAŞA
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|14
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|-3
|18
|15
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|-9
|18
|16
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|-6
|16
|17
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|-9
|16
|18
|MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|-4
|15
|19
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|-10
|13
|20
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|-13
|13
|21
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|-12
|10
- 17. hafta programı
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Ocak Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
7 Ocak Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)