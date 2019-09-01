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Futbol: Süper Lig

- Gençlerbirliği: 1 - Medipol Başakşehir: 2

01 Eylül 2019 Pazar 21:25
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Diallo, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio (Dk. 48 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 65 Soner Dikmen), Stancu (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek) , Sessegnon, Candeias, Sio

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Azubuike (Dk. 74 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan (Dk. 46 Aleksic), Robinho, Crivelli (Dk. 46 Demba Ba)

Goller: Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 83 Demba Ba (Penaltıdan), Dk. 90 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Crivelli, Dk. 45+2 Arda Turan (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Fabricio, Dk. 45+5 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 78 Soner Dikmen, Dk. 82 Toure, Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

50. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

54. dakikada son çizgiye inen Caiçara topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselenen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Diallo gole izin vermedi.

68. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Flavio, son anda topa ayak koydu.

73. dakikada Visca, Soner Dikmen'in müdahalesiyle ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo, yerden soluna gelen topu yatarak kurtardı.

81. dakikada Visca'nın ceza sahasında yaptığı vuruşunda top Toure'nin eline çarptı. Cüneyt Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

83. dakikada penaltıyı kullanan Demba Ba, topu filelere gönderdi: 1-1

90. dakikada Medipol Başakşehir 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Çalımlarla soldan ceza sahasına giren İrfan Can'ın pasında Visca, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

90+5. dakikada Toure'nin kısa düşen pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda Diallo, topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği üçüncü maçını da kaybetti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 21:25
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPER LİG

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