Futbol: Süper Lig - Demir Grup Sivasspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1



Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara Demir Grup Sivasspor: Samassa, Fatih Aksoy (Dk. 46 Fernando), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 66 Kone), Cofie (Dk. 40 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morias, Tetteh, Güray Vural (Dk. 60 Junior), Diarra (Dk. 68 Chibsah), Djilobodji, Twumasi (Dk. 78 Kenan Özer), Kayode Goller: Dk. 35 Twumasi (Gazişehir Gaziantep), Dk. 72 Kone (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 8 Cofie, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 61 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 30 Oğuz Ceylan, Dk. 70 Günay Güvenç, Dk. 76 Twumasi, Dk. 90+4 Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşması 1-1 sona erdi. 58. dakikada Fernando'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki Emre Kılınç, yakın mesafeden topu auta gönderdi. 72. dakikada Sivasspor, karşılaşmada eşitliği sağladı. Emre Kılınç'ın ara pasında sağ kanatta hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında kale alanındaki Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 80. dakikada soldan korneri kullanan Erdoğan Yeşilyurt, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından orta şut karışımı vuruşunda, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 85. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında arka direkte bekleyen Emre Kılınç'ın vuruşunda yerden ve savunmadan seken top kornere gitti. Mücadele 1-1 sona erdi.

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