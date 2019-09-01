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Futbol: Süper Lig

- Gençlerbirliği: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

01 Eylül 2019 Pazar 20:16
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Diallo, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Stancu, Sessegnon, Candeias, Sio

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan, Robinho, Crivelli

Gol: Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Crivelli, Dk. 45+2 Arda Turan (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Fabricio, Dk. 45+5 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada topla hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Diallo gole izin vermedi.

7. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Medipol Başakşehir'de İrfan Can, topu ceza sahasına gönderdi. Crivelli'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

13. dakikada Visca'nın ara pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Caiçara'nın vuruşunda top Diallo'dan döndü. Pozisyonunda devamında Crivelli, Halil İbrahim Pehlivan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, Cüneyt Çakır önce beyaz noktayı gösterdi. Çakır, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon, topu soldan ceza sahasına giren Candeias'ın öne bıraktı. Portekizli futbolcunun şutunda Mert Günok, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Stancu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Cüneyt Çakır bir kez daha VAR'a giderken, pozisyonun içindeki Sio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

36. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sessegnon'un pasında sağ çaprazda keleciyle karşı karşıya kalan Sio'nun vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:16
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPER LİG

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