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Futbol: Süper Lig

- Beşiktaş: 3 - Göztepe: 0

23 Ağustos 2019 Cuma 22:31
Futbol: Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 67 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Muhayer Oktay), Boyd (Dk. 61 N'Koudou), Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges (Dk. 75 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin (Dk. 61 Andre Castro), Eren Derdiyok (Dk. 46 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 45+2 Güven Yalçın, Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 59 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 72 Poko (Göztepe), Dk. 73 Ruiz (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner Erkin, ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına ortasını yaptı. Vida'nın rakibiyle beraber müdahale etmek istediği top, kimseye temas etmeden arka direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic, Poko'yu geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic'in kale sahası önünde sağ ayağıyla yerden sert şutunda, kaleci Beto'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 3-0.

79. dakikada Necip'in kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Lens, kaleci Beto'nun önde olduğunu görüncü meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Ancak Beto güçlükle de olsa tokatlayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

90+2. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk'e çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kaleci Karius'a çarpan top direkten oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:31
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