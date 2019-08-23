Futbol: Süper Lig - Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)



Stat: Vodafone Park Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Lens, Güven Yalçın Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok Gol: Dk. 45+2 Güven Yalçın (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti. 45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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