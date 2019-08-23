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Futbol: Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

23 Ağustos 2019 Cuma 21:26
Futbol: Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Gol: Dk. 45+2 Güven Yalçın (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:26
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPER LİG

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