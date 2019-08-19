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Futbol: Süper Lig

- Fenerbahçe: 3 - Gazişehir Gaziantep: 0 (İlk yarı)

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:59
Futbol: Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Kruse, Rodrigues, Muric

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Olkowski, Chibsah, Jefferson, Morais, Tetteh, Kayode, Pawlowski

Goller: Dk. 7 Moses (Penaltıdan), Dk. 17 Muriç, Dk. 24 Emre Belözoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 12 Chibsah (Gazişehir Gaziantep)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.

7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:59
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  4. SÜPER LİG

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